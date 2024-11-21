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Аэропорт Астрахани сообщил о штатной работе на фоне угрозы атаки БПЛА

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорт Астрахани продолжает работу в штатном режиме на фоне угрозы атаки БПЛА на регион, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиапредприятия.

"Пока все штатно", - сказал сотрудник пресс-службы.

Об опасности БПЛА сообщил в 7:49 по Москве глава Ахтубинского района Астраханской области Владимир Михед. Жителям района он посоветовал зайти в здания и держаться подальше от окон.

Этим же утром Росавиация сообщила, что аэропорт Волгограда временно ограничил работу.

Международный аэропорт "Астрахань" имени Кустодиева имеет статус аэропорта федерального значения.

Астрахань Волгоград Росавиация Ахтубинский район Владимир Михед Астраханская область
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