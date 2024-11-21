Аэропорт Астрахани сообщил о штатной работе на фоне угрозы атаки БПЛА

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорт Астрахани продолжает работу в штатном режиме на фоне угрозы атаки БПЛА на регион, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиапредприятия.

"Пока все штатно", - сказал сотрудник пресс-службы.

Об опасности БПЛА сообщил в 7:49 по Москве глава Ахтубинского района Астраханской области Владимир Михед. Жителям района он посоветовал зайти в здания и держаться подальше от окон.

Этим же утром Росавиация сообщила, что аэропорт Волгограда временно ограничил работу.

Международный аэропорт "Астрахань" имени Кустодиева имеет статус аэропорта федерального значения.