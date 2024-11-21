Путин заявил, что цели при испытании новых ракет определят исходя из угроз для РФ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что объекты для поражения в ходе испытаний новых российских ракет будут определяться, исходя из угроз безопасности РФ.

"Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов", - сказал Путин в телеобращении в четверг.

"Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации", - сказал Путин.

Ранее в телеобращении он сказал, что 21 ноября Вооруженные силы России нанесли удар по объекту ОПК Украины новой баллистической ракетой средней дальности с безъядерным гиперзвуковым боевым блоком. Президент РФ сказал, что эта новая ракета называется "Орешник".