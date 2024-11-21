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Путин заявил, что после ударов западными дальнобойными ракетами конфликт приобрел элементы глобального характера

Путин заявил, что цели при испытании новых ракет определят исходя из угроз для РФ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что объекты для поражения в ходе испытаний новых российских ракет будут определяться, исходя из угроз безопасности РФ.

"Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов", - сказал Путин в телеобращении в четверг.

"Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации", - сказал Путин.

Ранее в телеобращении он сказал, что 21 ноября Вооруженные силы России нанесли удар по объекту ОПК Украины новой баллистической ракетой средней дальности с безъядерным гиперзвуковым боевым блоком. Президент РФ сказал, что эта новая ракета называется "Орешник".

Владимир Путин
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