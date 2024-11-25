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На территории предприятия в Калуге возник пожар после падения дрона

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о возгорании на промышленном предприятии на окраине Калуги в результате падения обломков БПЛА.

"Сегодня ночью на окраине Калуги силами ПВО были уничтожены 3 БПЛА. На месте падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия возникло возгорание", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что по предварительной информации пострадавших нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Владислав Шапша Калужская область
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