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Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Москве в ближайшие часы

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Сильный ветер с порывами до 25 м/с, дождь и мокрый снег ожидаются в столице в ближайшие часы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно экстренному сообщению метеорологов, в ближайшие часы и до конца суток прогнозируются сложные погодные условия. Ожидается сильный дождь, в вечерние часы переходящий в мокрый снег, что может способствовать образованию гололедицы. Возможно усиление ветра с порывами до 25 м/с. К утру 22 ноября может выпасть до 30 мм осадков", - цитирует Бирюкова в четверг пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

По словам заммэра, городские службы работают в режиме повышенной готовности. "Подготовлено необходимое количество специализированной техники, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - сказал он.

Мэрия просит горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины, а за рулем - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Петр Бирюков Москва
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