В Совфеде 25 ноября пройдут консультации по назначению и отзыву диппредставителей РФ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Совета Федерации по международным делам в понедельник проведет консультации по назначению и отзыву диппредставителей РФ в иностранных государствах и международных организациях.

Этот вопрос стоит первым в повестке заседания комитета, опубликованной на сайте Совета Федерации.

Неизвестно, о каких государствах или организациях идёт речь, однако докладчиком по вопросу выступит заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, который курирует в ведомстве отношения со странами Северной и Южной Америки, тематику разоружения и контроля над вооружениями, а также вопросы, связанные с урегулированием иранской ядерной проблемы.

В настоящее время у России нет посла в США, его назначение ожидается. На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что кандидатура нового посла РФ в США уже определена, назначение может состояться в обозримой перспективе.

"Можно в обозримой перспективе ожидать такое назначение. Кандидатура, действительно, выбрана, и сейчас выполняются все предусмотренные на этот счет процедуры по утверждению кандидатуры, подготовке указа и так далее", - сказал он журналистам в среду.

По словам представителя Кремля, о новом после сообщат, как только завершатся все эти процедуры.

В ответ на уточняющий вопрос, может ли назначение состояться до конца текущего года, Песков сказал: "Может, и до конца года, а может, и до инаугурации. Здесь никто не пытается это все подгадать под какие-то точные сроки".

В соответствии Конституцией РФ назначение и отзыв дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных государствах и международных организациях осуществляются президентом РФ после консультаций с соответствующими комитетами палат Федерального Собрания.