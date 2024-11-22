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Комитет ГД может на следующей неделе рассмотреть вопрос о кандидатуре посла РФ в США

Комитет ГД может на следующей неделе рассмотреть вопрос о кандидатуре посла РФ в США
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по международным делам на следующей неделе проведет заседание, на котором может быть рассмотрен вопрос о кандидатуре нового посла РФ в США.

"Наш комитет заседает на следующей неделе", - сказал первый зампредседателя международного комитета Алексей Чепа "Интерфаксу" в пятницу, отвечая на вопрос о том, когда комитет может рассмотреть вопрос об одобрении кандидатуры нового посла РФ в США.

По словам первого зампреда комитета, есть понимание, что назначение посла в определенной степени увязано с результатами прошедших в США выборов.

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"Будут учтены все современные условия, и мы понимаем, что назначение нового посла направлено на принятие максимальных усилий на сохранение интересов России и мира в целом", - добавил Чепа.

В соответствии с ст. 83 Конституции РФ президент назначает послов после консультаций с соответствующими комитетами и комиссиями палат Федерального Собрания РФ. Консультации проходят в закрытом режиме.

Ранее стало известно, что комитет Совета Федерации по международным делам в понедельник проведет консультации по назначению и отзыву диппредставителей РФ в иностранных государствах и международных организациях.

Этот вопрос стоит первым в повестке заседания комитета, опубликованной на сайте Совета Федерации.

Неизвестно, о каких государстве или организации идёт речь, однако докладчиком по вопросу выступит заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, который курирует в ведомстве отношения со странами Северной и Южной Америки, тематику разоружения и контроля над вооружениями, вопросы, связанные с урегулированием иранской ядерной проблемы.

В настоящее время у России нет посла в США и его назначение ожидается. На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что кандидатура нового посла РФ в США уже определена, назначение может состояться в обозримой перспективе.

19 ноября председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил "Интерфаксу", что новый посол России в США будет назначен до инаугурации избранного президента Дональда Трампа. "Не будем предвосхищать события, но кандидатуру нашего посла в США озвучим в ближайшее время. Это будет до инаугурации избранного президента Трампа", - сказал Слуцкий.

Он отметил, что "это будет кандидатура человека высокопрофессионального, который хорошо знает США, и сумеет эффективно доносить до Госдепартамента США, кто бы его ни возглавил и кто бы в нем ни работал при Трампе, нашу позицию, как бы те ни отгораживались и ни пытались втягивать нас в разного рода демагогические игры".

10 октября президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США и постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств.

Антонов был назначен послом РФ в США в августе 2017 года.

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