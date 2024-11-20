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Кандидатура нового посла России в США уже определена

В Кремле ожидают его назначение до Нового года или до инаугурации Трампа

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Кандидатура нового посла России в США уже определена, назначение может состояться в обозримой перспективе, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Можно в обозримой перспективе ожидать такое назначение. Кандидатура, действительно, выбрана, и сейчас выполняются все предусмотренные на этот счет процедуры по утверждению кандидатуры, подготовке указа и так далее", - сказал он.

Имя нового посла будет названо, как только завершатся все эти процедуры.

На уточняющий вопрос, может ли назначение состояться до конца 2024 года, Песков ответил: "Может, и до конца года, а может, и до инаугурации. Здесь никто не пытается это все подгадать под какие-то точные сроки".

Предыдущий посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов был освобожден от должности руководителя дипмиссии и постоянного наблюдателя России при Организации американских государств президентским указом 10 октября. Посольством в Вашингтоне Антонов руководил с августа 2017 года. Песков в октябре подчеркивал, что возвращение Антонова не означает понижения диппредставительства России в США. 7 октября помощник президента Юрий Ушаков сообщал журналистам, что кандидатура нового посла России в США, который придет на смену Антонову, уже прорабатывается.

Анатолий Антонов Дмитрий Песков США Юрий Ушаков
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