Возгорание на территории предприятия в Калужской области ликвидировано

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации возгорания на территории промышленного предприятия в Калужской области, пострадавших нет.

"Возгорание на территории промышленного предприятия ликвидировано. Пострадавших, по предварительной информации, нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Шапша добавил, что всего за ночь над регионом было уничтожено 8 БПЛА.

Ранее губернатор сообщал, что возгорание на территории промышленного предприятия возникло из-за падения обломков БПЛА.