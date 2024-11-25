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Возгорание на территории предприятия в Калужской области ликвидировано

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации возгорания на территории промышленного предприятия в Калужской области, пострадавших нет.

"Возгорание на территории промышленного предприятия ликвидировано. Пострадавших, по предварительной информации, нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Шапша добавил, что всего за ночь над регионом было уничтожено 8 БПЛА.

Ранее губернатор сообщал, что возгорание на территории промышленного предприятия возникло из-за падения обломков БПЛА.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Владислав Шапша Калужская область
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