Возгорание на территории предприятия в Калужской области ликвидировано
Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации возгорания на территории промышленного предприятия в Калужской области, пострадавших нет.
"Возгорание на территории промышленного предприятия ликвидировано. Пострадавших, по предварительной информации, нет", - написал он в своем телеграм-канале.
Шапша добавил, что всего за ночь над регионом было уничтожено 8 БПЛА.
Ранее губернатор сообщал, что возгорание на территории промышленного предприятия возникло из-за падения обломков БПЛА.