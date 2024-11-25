Что случилось этой ночью: понедельник, 25 ноября

В Анталье при посадке загорелся Superjet, в Тбилиси началась акция протеста, в Калуге из-за дрона возник пожар на предприятии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- При посадке в аэропорту Антальи (Турция) у самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут" загорелся двигатель. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам и благополучно доставили в аэровокзал. Пожар оперативно потушили. В авиакомпании сообщили, что самолет совершил грубую посадку в результате сдвига ветра. СКР начал проверку в связи с ЧП.

- Генконсульство РФ в Анталье урегулировало вопрос пропуска в Турцию россиян, оказавшихся после пожара на борту самолета без загранпаспортов. Оно также окажет содействие в дальнейшем оформлении их документов.

- Израиль подписал соглашение о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла", премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху работает над тем, как представить его общественности, сообщил телеканал Kan.

- В Тбилиси сторонники оппозиции начали акцию протеста против результатов парламентских выборов. Они установили палатки перед зданием парламента, где утром 25 ноября должно начаться первое заседание. По итогам выборов правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 депутатских мандатов, четыре оппозиционные партии - 61 мандат.

- На территории промышленного предприятия в Калуге возник пожар после падения беспилотника, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. К утру оно было ликвидировано. Всего за ночь над регионом было уничтожено 8 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет.

- Двое мирных жителей пострадали в результате атаки украинского дрона по гражданскому автомобилю на трассе Сватово - Луганск в ЛНР, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.