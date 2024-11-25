Минпромторг и ФАС не выявили необоснованного роста цен на энергооборудование

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Предварительная оценка причин удорожания российского электроэнергетического оборудования позволяет сделать вывод о том, что признаков необоснованного роста цен нет, заявил в Госдуме директор департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга РФ Михаил Кузнецов.

По его словам, к такому выводу министерство пришло совместно с Федеральной антимонопольной службой.

"Необоснованного роста цен замечено ни нами, ни Федеральной антимонопольной службой не было", - сказал Кузнецов, отвечая на просьбу представителя замминистра энергетики Евгения Грабчака прокомментировать удорожание отечественного энергооборудования существенно выше уровня инфляции.

Минпромторгу, Минэнерго и ФАС проанализировать обоснованность роста цен на энергооборудование к началу февраля 2025 года поручил президент Владимир Путин после совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.

"Мы эту работу ведем совместно, в том числе с привлечением Федеральной антимонопольной службой. Никакого избыточного роста стоимости энергетического оборудования с точки зрения рынка, с точки зрения роста зарплат и прочих расходов зафиксировано, насколько я понимаю, к настоящему моменту не было", - сообщил Кузнецов, добавив, что в связи с этим не видит оснований для вмешательства государства в ценообразование на рынке энергооборудования.

Представитель Минпромторга также указал на незначительную долю стоимости оборудования в конечной цене электроэнергии и мощности: "Надо смотреть не просто на голые цифры по росту стоимости оборудования, а на то, какой вклад изменение этой стоимости может повлечь за собой в рамках индексации тарифов, и насколько это действительно существенно. Проведенные предварительно нами расчеты, которые мы вроде согласовывали с "Советом рынка", показывают, что даже текущий рост, мы не спорим с теми значениями, которые вы называли, что с точки зрения конечной стоимости на электроэнергию, они весьма умеренные, если не сказать незначительные".

Грабчак высказал мнение, что было бы справедливо распространить на всю цепочку создания стоимости электроэнергии, включая машиностроителей, госполитику по сдерживанию цен на электроэнергию для конечных потребителей.

В рамках "круглого стола" замглавы Минэнерго также указал Минпромторгу на проблему трансляции штрафов, которые вынуждены платить генерирующие компании за срыв сроков ввода мощностей, на поставщиков оборудования в тех случаях, когда задержка произошла по их вине. В качестве примера такой ситуации присутствовавший на заседании глава "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров сообщил об отсрочках в поставках оборудования со стороны "Силовых машин" на 17-26 месяцев. Помимо штрафов это имеет, по словам топ-менеджера, и другие серьезные финансовые последствия: "Восемь проектов только ГЭХ снесены. Соответственно, с учетом той сложной ситуации с кредитами и так далее, для нас эти последствия будут иметь очень серьезный финансовый характер. Все проекты, которые рентабельны у нас были, имеют риск уйти в минус".

В отношении "Силмаша" Кузнецов сообщил, что в настоящее время подготовлены финальные графики производства турбин, по которым есть задержка (всего 21), предполагается, что оборудование будет поставлено в течение трех лет.

В части штрафов он отметил, что машиностроители не готовы брать на себя обязательства выше стоимости контракта оборудования, иначе есть риск полного отказа от контрактования. При этом сохраняется риск срыва сроков поставок и при обращении к альтернативным поставщикам из Ирана (оборудование работает на ТЭЦ "Ударная") и Китая (первые поставки пока не производились).

"Напомню, что классические поставщики для нас в настоящий момент недоступны, а те производители, о которых мы часто слышим сейчас - это либо Иран, либо Китай, даже, точнее, Китай, чем Иран, далеко не всегда тоже могут похвастаться поставкой нужного оборудования нужного качества в нужные сроки", - заявил глава департамента Минпромторга.