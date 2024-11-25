Российский посол в Бишкеке обвинил Запад во вмешательстве в дела Киргизии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российский посол в Бишкеке Сергей Вакунов назвал угрозы Запада применить вторичные санкции в отношении киргизских банков прямым вмешательством во внутренние дела суверенной Киргизии.

Он сказал журналистам, что решение некоторых киргизских банков приостановить в августе денежные переводы через российские банки было вынужденным, "в противном случае, они бы были отключены от SWIFT".

"Это прямое вмешательство иностранного государства в дела суверенного государства. Потому что Киргизия имеет право сама определять, с кем ей торговать, на каких условиях, и что ей продавать", - сказал посол.

Он отметил, что киргизские банки продолжают сотрудничество с российскими финансовыми учреждениями, не подпавшими под санкции.

Вакунов добавил, что товарооборот между Киргизией и Россией за последний год увеличился на 27%; более 90% операций совершаются в рублях.