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Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 39 дронов ВСУ над семью регионами

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны в ночь на вторник сбили 39 беспилотников ВСУ над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской и Ростовской областями, а также над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

"Над территорией Ростовской области уничтожено 24 БПЛА, пять - над территорией Брянской области, три - над территорией Белгородской области, три - над территорией Курской области, один - над территорией Орловской области, один - над территорией Воронежской области и два - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

Орловская область Брянская область Курская область Воронежская область Минобороны
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