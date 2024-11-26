Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 39 дронов ВСУ над семью регионами

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны в ночь на вторник сбили 39 беспилотников ВСУ над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской и Ростовской областями, а также над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

"Над территорией Ростовской области уничтожено 24 БПЛА, пять - над территорией Брянской области, три - над территорией Белгородской области, три - над территорией Курской области, один - над территорией Орловской области, один - над территорией Воронежской области и два - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.