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Житель Шебекина погиб в результате удара дрона

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Шебекинском муниципальном округе Белгородской области один человек погиб, еще один ранен в результате последних атак, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино в результате сброса взрывного устройства с БПЛА погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Еще один мужчина получил осколочное ранение плеча. Бригада СМП доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода", - написал он в Telegram.

По предварительным данным, выбиты окна в трех многоквартирных домах. Осколками посечены легковой и грузовой автомобили. Кроме того, поврежден фасад социального объекта и пробита кровля гаража.

В селе Муром в результате атаки беспилотника повреждены остекление и фасад социального учреждения, сообщил губернатор.

Вячеслав Гладков Муром Шебекино Белгородская область
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