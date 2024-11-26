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Директор ФСБ предложил сотрудничать с талибами в борьбе с наркотрафиком

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Директор ФСБ РФ Александр Бортников считает необходимыми наладить сотрудничество с движением "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в сферах противодействия наркотрафику и незаконному обороту оружия.

"С учётом принимаемых движением "Талибан" мер борьбы с игиловцами (ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ) полагаю возможным налаживание конструктивного взаимодействия с афганскими властями и спецслужбами на данном направлении, а также в сфере противодействия незаконному обороту оружия и наркотрафику", - сказал Бортников во вторник, выступая на ХХ заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

В октябре Бортников заявлял, что "в России завершается проработка вопроса об исключении движения "Талибан" из списка террористических организаций".

Тогда же спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что принципиальное решение об исключении движения "Талибан" из российских террористических списков принято, но оформлять такое решение следует в рамках правового поля.

"Это работа юристов, парламента, нужно, чтобы процесс был завершен в установленном законом порядке", - сказал он журналистам 4 октября по итогам заседания Московского формата консультаций по Афганистану.

Ранее во вторник сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий временное исключение организаций, в том числе международных, из списка запрещенных в РФ.

Александр Бортников ИГИЛ Талибан ФСБ
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