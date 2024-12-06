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Думский комитет одобрил законопроект об отмене запрета "Талибана"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддерживает концепцию законопроекта о возможности исключить "Талибан" из списка запрещенных в России организаций, говорится в материалах к инициативе, размещенных в базе законодательной деятельности Думы.

Комитет также рекомендует Думе принять законопроект в первом чтении и предлагает Совету Госдумы включить указанный законопроект в проект порядка работы Думы на 10 декабря 2024 года для рассмотрения в первом чтении.

Законопроект № 778284-8 в конце ноября в палату внесла группа депутатов и сенаторов.

Согласно законопроекту "запрет деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, может быть временно приостановлен по решению суда РФ на основании заявления Генерального прокурора РФ или его заместителя при наличии фактических данных о том, что такая организация после включения ее в указанный список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма".

Сейчас в законодательстве не предусмотрен механизм, допускающий приостановку запрета деятельности такой организации.

Предлагаемые законопроектом изменения направлены на устранение этого правового пробела.

После вступления в законную силу судебного решения сопутствующие изменения будут вноситься в список террористических организаций, предполагает законопроект.

Законопроектом также вносятся корреспондирующие изменения в Кодекс административного судопроизводства (в части определения порядка производства по административным делам о временном приостановлении запрета деятельности организации, включённой в список террористических организаций), а также в федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" (в части конкретизации оснований для исключения организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму).

Талибан Госдума
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