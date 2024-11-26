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В Госдуму внесен законопроект об отмене запрета "Талибана" в России

В Госдуму внесен законопроект об отмене запрета "Талибана" в России
Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект № 778284-8 о временном исключении организаций, в том числе международных, из списка запрещенных в России.

Законопроект предусматривает, что "запрет деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, может быть временно приостановлен по решению суда РФ на основании заявления генерального прокурора РФ или его заместителя при наличии фактических данных о том, что такая организация после включения ее в указанный список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма".

25 ноября афганский портал "Алемара" сообщил о переговорах секретаря Совбеза России Сергея Шойгу в Афганистане с афганским вице-премьером Абдулом Гани Барадаром Ахундом. Шойгу "сообщил о намерении России развивать двустороннее сотрудничество с Афганистаном, указав на планы по исключению Исламского эмирата из "черного списка" России для укрепления политических и экономических связей".

Ахунд, курирующий экономические вопросы в сформированном движением "Талибан" (запрещено в России) правительстве, в частности, выразил готовность властей Афганистана "играть ключевую роль в укреплении экономического коридора "Север-Юг", а также экономических связей в регионе".

Сейчас в российском законодательстве не предусмотрен механизм, допускающий приостановку запрета деятельности запрещенной организации. Внесенный законопроект должен устранить этот правовой пробел.

После вступления в законную силу судебного решения сопутствующие изменения будут вноситься в список террористических организаций, предполагает законопроект.

Законопроектом также вносятся корреспондирующие изменения в Кодекс административного судопроизводства (в части определения порядка производства по административным делам о временном приостановлении запрета деятельности организации, включённой в список террористических организаций), а также в федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части конкретизации оснований для исключения организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму).

Талибан Госдума
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