Объем экспорта из РФ оружия и военной техники в этом году снизится после $6 млрд за 2023 г.

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что в 2023 году объем экспорта российского оружия и военной техники составил около $6 млрд, в 2024 году показатель будет меньше.

"В 2000 году, когда был создан "Рособоронэкспорт", объём экспорта составлял всего 2,5 миллиарда долларов. В 2021 году уже было 15 миллиардов. К сожалению, после начала СВО объём упал, порядка 7 миллиардов было, и в 2023 год уже составил около 6 миллиардов. Я думаю, что в этом году будет еще меньше", - сказал Чемезов во вторник в ходе пленарного заседания IX Международного форума Финансового университета.

"Но это прежде всего объясняется тем, что мы должны закрыть потребности свои внутри, потребности нашей армии, а потом уже экспортировать за рубеж", - отметил глава "Ростеха".

Он заявил, что в дальнейшем объемы оружейного экспорта будут расти. "У нас объемы экспорта в любом случае будут расти, я надеюсь, они будут продолжаться, потому что сегодня отложенный спрос большой. У "Рособоронэкспорта" портфель заказов, подписанных контрактов составляет порядка 55 миллиардов. И наши партнеры, которые приобретают нашу технику, они ее видят наглядно, не просто на буклетах и роликах, а в реальном действии. Поэтому потребность в нашей технике остается высокой", - сказал Чемезов.