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Шойгу ждет роста оружейного экспорта из России после СВО

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прогнозирует очередь за российским оружием после завершения военной операции на Украине.

"После завершения специальной военной операции, поверьте мне, выстроится большая очередь за нашим оружием, - сказал он журналистам. - Оно показало себя в боевых действиях, доведено до совершенства".

"Системы ПВО, те же самые ударные беспилотные летательные аппараты, модернизированная бронетехника", - сообщил секретарь Совбеза, отметив усовершенствованные танки Т-90 и Т-80.

"Это касается (зенитных ракетных систем) С-400, С-500, ЗРК "Панцирь", - сказал Шойгу.

13 февраля "Рособоронэкспорт" заявил о подписании в 2025 году новых контрактов на сумму более $4,5 млрд с 15 дружественными странами.

В конце декабря 2024 года "Рособоронэкспорт" сообщал, что портфель заказов компании превысил $57 млрд.

Рособоронэкспорт ПВО Сергей Шойгу Совбез
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