В Курске суд арестовал британца по обвинению в наемничестве

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Курске Ленинский суд арестовал подданного Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона по обвинению в преступлениях, совершенных в составе украинской армии на территории Курской области, сообщила пресс-служба судов региона.

По версии следствия, он в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек государственную границу России и участвовал в боевых действиях на территории Курской области.

"Постановлением Ленинского районного суда Курска от 25.11.2024 в отношении Джеймса Скотта Риса Андерсона, гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, уроженца города Банбери графства Оксфордшир, подозреваемого в совершении совокупности особо тяжких преступлений, представляющих особую общественную опасность, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Меру пресечения суд ему выбрал в закрытом режиме.

В Следственном комитете уточнили, что Андерсона подозревают в совершении террористического акта (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК). По версии следствия, он "и иные представители наемнических формирований, действуя с представителями ВФУ, вооруженные автоматическим стрелковым оружием, ракетно-артиллерийским вооружением, используя военную технику, взрывные устройства, установленные на беспилотные летательные аппараты, в середине ноября 2024 года незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации и вторглись на территорию Курской области".

"После вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия против мирного населения", - сообщил СК.