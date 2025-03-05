Задержанный в Курской области британец приговорен к 19 годам колонии

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В России суд приговорил гражданина Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона к 19 годам заключения за преступления в отношении мирного населения Курской области в составе украинской армии, сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

Андерсон признан виновным в совершении теракта в Курской области и наемничестве (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК).

"Приговором суда Джеймсу Андерсону назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима", - сказала представитель СКР.

По версии следствия, в ноябре 2024 года "Андерсон, вооруженный боевым оружием, в составе подразделений ВФУ незаконно вторгся на территорию РФ".

"В целях причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти Джеймс Андерсон совершал преступления против мирного населения", - установил СК.

Андерсон был задержан в Курской области в результате оперативно-розыскных мероприятий.