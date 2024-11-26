Поиск

Дума запретила продажу детям потенциально опасных бытовых газосодержащих товаров

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о запрете продажи несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров, которые могут использоваться для токсикомании.

Закон нацелен на исключение возможности потребления детьми путем вдыхания сжиженных углеводородных газов, содержащихся в потенциально опасных газосодержащих товарах бытового назначения, или их паров.

В этой связи устанавливается запрет на продажу, в том числе дистанционным способом, несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения.

В РоссииВ Госдуму внесли законопроект о запрете онлайн-продажи вейповЧитать подробнее

Согласно закону, правительство РФ будет устанавливать перечень потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения и порядок его формирования.

Также устанавливается запрет на распространение среди детей информации, способной вызвать у детей желание употребить сжиженные углеводородные газы, содержащихся в потенциально опасных газосодержащих товарах бытового назначения, или их пары.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу, в законе "речь идет в том числе о баллончиках для заправки зажигалок и портативных туристских газовых плитах".

"Дети пытаются использовать их для сниффинга - токсикомании, что крайне опасно и может не только привести к аритмии и другим проблемам со здоровьем, но и вызвать остановку сердца и смерть. К сожалению, среди детей уже есть жертвы этого опасного увлечения. Наша задача - защитить их от этой угрозы", - сказал председатель Госдумы.

Закон после принятия вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В РФ обнулили НДС на все ветеринарные услуги

В РФ обнулили НДС на все ветеринарные услуги

Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Копанки в Харьковской области

Журналистка из Франции заочно арестована в РФ за незаконное пересечение госграницы

В Кремле не в курсе планов владельцев "Северного потока-2" его продать

В Кремле не в курсе планов владельцев "Северного потока-2" его продать

Чемезов вновь предупредил о рисках остановки экспорта

Костин ждет снижения прибыли российских банков в 2025 году

Силуанов отметил выгодность курса рубля для экспортеров

Силуанов отметил выгодность курса рубля для экспортеров

Медведев заявил, что передача ядерного оружия Киеву может быть приравнена к нападению на РФ

Медведев заявил, что передача ядерного оружия Киеву может быть приравнена к нападению на РФ

В РФ стабилизационные ценовые соглашения можно будет заключать по всем товарам

В РФ стабилизационные ценовые соглашения можно будет заключать по всем товарам

В Госдуму внесен законопроект об отмене запрета "Талибана" в России

В Госдуму внесен законопроект об отмене запрета "Талибана" в России
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });