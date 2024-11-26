Дума запретила продажу детям потенциально опасных бытовых газосодержащих товаров

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о запрете продажи несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров, которые могут использоваться для токсикомании.

Закон нацелен на исключение возможности потребления детьми путем вдыхания сжиженных углеводородных газов, содержащихся в потенциально опасных газосодержащих товарах бытового назначения, или их паров.

В этой связи устанавливается запрет на продажу, в том числе дистанционным способом, несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения.

Согласно закону, правительство РФ будет устанавливать перечень потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения и порядок его формирования.

Также устанавливается запрет на распространение среди детей информации, способной вызвать у детей желание употребить сжиженные углеводородные газы, содержащихся в потенциально опасных газосодержащих товарах бытового назначения, или их пары.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу, в законе "речь идет в том числе о баллончиках для заправки зажигалок и портативных туристских газовых плитах".

"Дети пытаются использовать их для сниффинга - токсикомании, что крайне опасно и может не только привести к аритмии и другим проблемам со здоровьем, но и вызвать остановку сердца и смерть. К сожалению, среди детей уже есть жертвы этого опасного увлечения. Наша задача - защитить их от этой угрозы", - сказал председатель Госдумы.

Закон после принятия вступит в силу с 1 марта 2025 года.