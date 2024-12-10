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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 16:48

Штрафы до 0,6 млн рублей за продажу детям опасных газосодержащих товаров прошли I чтение

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах за продажу детям товаров, содержащих опасный для здоровья газ.

Законопроект № 750540-8 вводит в КоАП для граждан штрафы на сумму до 60 тысяч рублей, должностных лиц - до 300 тысяч рублей, юридических - до 600 тысяч рублей.

Как считает спикер Госдумы Вячеслав Володин, "административное наказание станет преградой для многих взрослых к совершению опрометчивых действий". "Важно сделать все для того, чтобы уберечь детей от соблазнов, которые могут привести к серьезным заболеваниям", - добавил он.

Ранее был принят базовый закон, запрещающий продажу потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения несовершеннолетним. "Речь идет в том числе о баллончиках для заправки зажигалок и портативных туристских газовых плитах. Дети пытаются использовать их для сниффинга - токсикомании, что крайне опасно и может не только привести к аритмии и другим проблемам со здоровьем, но и вызвать остановку сердца и смерть. К сожалению, среди детей уже есть жертвы этого опасного увлечения", - отметил ранее Володин.

Авторы законодательной инициативы отмечают, что в последнее десятилетие все большее распространение приобретает такое явление, как подростковый сниффинг - преднамеренное вдыхание газовых смесей, содержащих бутан, пропан и изобутан, для достижения токсического опьянения. Для этого подростками используются баллончики для заправки зажигалок, туристические газовые баллоны и другие подобные изделия, доступные в свободной продаже.

КоАП Госдума Вячеслав Володин
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