Поиск

Законопроект о возможности приватизации ДОМ.РФ прошел первое чтение

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает возможность приватизации единого института развития в жилищной сфере - АО "ДОМ.РФ" при сохранении контролирующей доли (50% + 1 акция) государства.

Документ (№758157-8) правительство внесло в парламент в ноябре.

Согласно действующему законодательству, все акции единого института развития в жилищной сфере, которым является АО "ДОМ.РФ", находятся в собственности РФ. Принятый в первом чтении законопроект устанавливает, что этот уровень владения опускается до не менее 50% плюс одна обыкновенная акция, в том числе в случае приобретения единым институтом развития в жилищной сфере статуса публичного акционерного общества в порядке, предусмотренном законом "Об акционерных обществах".

ЭкономикаПравительство предлагает продать в ходе IPO "ДОМ.РФ" от 1% до 5% акцийЧитать подробнее

"Особенности осуществления от имени РФ прав акционера единого института развития в жилищной сфере определяются правительством РФ", - говорится во внесенном законопроекте.

Документ расширяет задачи ДОМ.РФ, это поддержка проектов по энергоэффективности; привлечение частных инвестиций для развития жилищного строительства и создания объектов инженерной, социальной, дорожно-транспортной, энергетической инфраструктуры, включая выпуск облигаций; финансирование проектов, которые обеспечивают технологическую независимость в жилищном строительстве и строительстве объектов инженерной, социальной, дорожно-транспортной, энергетической, туристской и иной инфраструктуры.

О том, что госкорпорация АО "ДОМ.РФ" может быть приватизирована через IPO, говорил в интервью "Интерфаксу" глава Минфина Антон Силуанов. Глава "ДОМ.РФ" Виталий Мутко допускал, что размещение акций может пройти во втором полугодии 2025 года.

АО "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, был создан в 1997 году постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики.

ДОМ.РФ Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпросвещения РФ планирует создать центры по изучению русского языка детьми мигрантов

Военные РФ готовят ответ на удары ВСУ ракетами ATACMS по Курской области

В Москве заявили, что пока есть только рассуждения в пользу начала сотрудничества с талибами

В Кремле заявили об отсутствии контактов с командой Трампа

В Кремле заявили об отсутствии контактов с командой Трампа

Журналистка осуждена в Чите за сотрудничество с иностранной организацией

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль будет преподавать в рязанском университете

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль будет преподавать в рязанском университете

Некомплект личного состава МВД РФ приблизился к 20%

Военная операция на Украине

Три человека погибли при обстреле автобуса в Новой Каховке

ФСБ заявила о высылке британского дипломата, указавшего при въезде ложные данные

ФСБ заявила о высылке британского дипломата, указавшего при въезде ложные данные

Ростов Ярославской области переименуют в Ростов Великий

Ростов Ярославской области переименуют в Ростов Великий
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });