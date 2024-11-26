Минпросвещения РФ планирует создать центры по изучению русского языка детьми мигрантов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Центры, которые будут обучать детей иностранных граждан русскому языку для их поступления в российские школы могут быть созданы в течение двух-трех лет, в том числе на базе педагогических вузов, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Да, такие центры планируются создать. В какие сроки? Сложно сказать, нам надо дождаться уже окончательного решения по закону (...) но этот вопрос сейчас прорабатывается, может, в течение двух-трех лет. Обязательно, конечно, такие центры помощи по изучению русского языка надо создавать, в том числе на базе наших педагогических университетов", - сказал Кравцов во время встречи со студентами института "Первая Академия медиа" Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

Планируется приступить к созданию таких центров после принятия соответствующего закона, отметил министр.

25 ноября в Госдуму был внесен проект закона о запрете принимать в российские школы детей мигрантов, не прошедших тестирование на знание русского языка. "Лица, не прошедшие тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, не допускаются до освоения указанных образовательных программ", - уточняется в проекте. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 апреля 2025 года.