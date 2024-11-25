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В ГД внесли проект о запрете принимать в школы детей, не знающих русского языка

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона о запрете принимать в российские школы детей мигрантов, не прошедших тестирование на знание русского языка, сообщил председатель Думы Вячеслав Володин.

"Законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, внесен в Госдуму", - сказал Володин журналистам в понедельник.

Согласно размещенному в базе Госдумы законопроекту (№ 778084-8), "иностранные граждане принимаются на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения на территории Российской Федерации, а при приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования также при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ".

Порядок проведения такого тестирования устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, предусматривает законопроект.

Методическое обеспечение проведения тестирования, организация разработки диагностических материалов для его проведения, критериев оценивания знания русского языка, а также определение минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение такого тестирования, осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, говорится в проекте закона.

"Лица, не прошедшие тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, не допускаются до освоения указанных образовательных программ", - уточняется в нем.

Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 апреля 2025 года, отмечается в документе.

Вячеслав Володин Госдума
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