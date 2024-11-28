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В Эстонии заявления о ВНЖ запретят подавать на русском языке

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии одобрило подготовленные Министерством внутренних дел изменения в законе об иностранцах и других связанных с ним законов, призванных усилить контроль над миграцией.

"Миграционная политика Эстонии направлена, с одной стороны, на стимулирование приезда в Эстонию иностранцев, которые приносят большую добавленную стоимость всему обществу, а с другой - на предотвращение злоупотребления видами на жительство и визами, а также нелегальной иммиграции в целях обеспечения безопасности, общественного порядка и государственной безопасности", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При подаче заявления на получение вида на жительство устанавливаются дополнительные основания для отказа, если установлена связь заявителя с иностранными силовыми структурами.

"Заявления и дополнительные документы нельзя будет подавать на русском языке", - говорится в документе.

Добавлены такие требования, как обязательное прохождение адаптационной программы и владение эстонским языком на уровне не ниже A2.

В случае подачи заявления на получение вида на жительство с целью работы работодатель должен быть зарегистрирован в Коммерческом реестре Эстонии и подтвердить фактическую хозяйственную деятельность в Эстонии в течение не менее 12 месяцев.

Визовый порядок предусматривает легализацию или заверение апостилем выданных иностранным государством документов, что должно гарантировать достоверность поданных документов, отмечается в законопроекте.

Эстония МВД
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