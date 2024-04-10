Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

РФ ввела санкции против 22 подданных Великобритании

В российский "стоп-лист" вошли сотрудники IT-сектора, юридических компаний и госслужащие

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Россия расширила российский "стоп-лист" для подданных Великобритании, в него вошли 22 сотрудника IT-сектора, юридических компаний и госслужащие, сообщает МИД РФ.

Как отмечается в сообщении ведомства, распространенном в среду, "среди них сотрудники британских компаний, в частности, Micro Focus, предоставляющих украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые в процессе сбора данных в целях нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре".

Кроме того, говорится в документе, "в список также вошли лица, причастные к попыткам навязать экономоператорам государств Центральной Азии соблюдение нелегитимных односторонних рестрикций, введенных Западом". "Упрямо и безуспешно стремясь "задушить" российскую экономику, британские власти наносят болезненные удары и по благополучию третьих стран, изобретая репрессивные механизмы для их собственного бизнеса, который прагматично оценивает ситуацию и понимает бесперспективность политики санкций "коллективного Запада", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Констатируем продолжение правительством Великобритании агрессивного антироссийского курса, в рамках которого Лондон декларирует задачу нанесения нашей стране "стратегического поражения на поле боя", активно применяет механизм санкционных ограничений и ведет подрывную информационно-пропагандистскую кампанию", - отмечается в сообщении.

МИД РФ Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сигнал "Сирена" ввели для спецслужб в подмосковном Чехове

Роскомнадзор потребовал от Duolingo проверить контент на ЛГБТ-пропаганду

Роскомнадзор потребовал от Duolingo проверить контент на ЛГБТ-пропаганду

Chery в 2023 г. нарастила выручку в России в 3,8 раза, до рекорда для рынка

Госдума приняла закон о размере оплаты сверхурочной работы

Госдума приняла закон о размере оплаты сверхурочной работы

Суд принял решение о принудительной ликвидации Киви банка

Суд принял решение о принудительной ликвидации Киви банка

Причиной второй отмены пуска "Ангары" стал сбой системы контроля запуска двигателя

Причиной второй отмены пуска "Ангары" стал сбой системы контроля запуска двигателя

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный перенесли на 11 апреля

Песков заявил, что бизнесмены из РФ могут оспорить в судах санкции ЕС против них

Песков заявил, что бизнесмены из РФ могут оспорить в судах санкции ЕС против них

В РСПП подтвердили перенос съезда на 25 апреля

Потерявшие жилье в Оренбуржье получат компенсацию из расчета 68,7 тыс. руб. за 1 кв. м

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });