РФ ввела санкции против 22 подданных Великобритании

В российский "стоп-лист" вошли сотрудники IT-сектора, юридических компаний и госслужащие

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Россия расширила российский "стоп-лист" для подданных Великобритании, в него вошли 22 сотрудника IT-сектора, юридических компаний и госслужащие, сообщает МИД РФ.

Как отмечается в сообщении ведомства, распространенном в среду, "среди них сотрудники британских компаний, в частности, Micro Focus, предоставляющих украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые в процессе сбора данных в целях нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре".

Кроме того, говорится в документе, "в список также вошли лица, причастные к попыткам навязать экономоператорам государств Центральной Азии соблюдение нелегитимных односторонних рестрикций, введенных Западом". "Упрямо и безуспешно стремясь "задушить" российскую экономику, британские власти наносят болезненные удары и по благополучию третьих стран, изобретая репрессивные механизмы для их собственного бизнеса, который прагматично оценивает ситуацию и понимает бесперспективность политики санкций "коллективного Запада", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Констатируем продолжение правительством Великобритании агрессивного антироссийского курса, в рамках которого Лондон декларирует задачу нанесения нашей стране "стратегического поражения на поле боя", активно применяет механизм санкционных ограничений и ведет подрывную информационно-пропагандистскую кампанию", - отмечается в сообщении.