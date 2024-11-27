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Глава Минтруда оценил в 2,4 млн человек потребность рынка труда в стране

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минтруда Антон Котяков подтвердил дефицит кадров на рынке труда.

"Сегодня с учетом текущих темпов развития экономики и перспектив ее роста до 2030 года мы видим дефицит кадров на рынке труда, особенно по квалифицированным рабочим. Всего за несколько лет количество вакансий на одного безработного по квалифицированным рабочим возросло в 2,5 раза", - сказал он на "правительственном часе" в Госдуме.

По оценкам Минтруда, потребность рынка труда в кадрах до 2030 года составляет не менее 2,4 млн человек. Котяков заявил, что ситуацию усложняет долгосрочный демографический тренд. По его данным, к 2030 году численность граждан в возрасте 30-39 лет снизится на 8 млн человек, а прирост населения в возрасте от 15 до 24 лет составит 3 млн человек.

Антон Котяков Минтруда
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