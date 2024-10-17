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Орешкин отметил, что дешевого труда в экономике РФ больше не будет

Орешкин отметил, что дешевого труда в экономике РФ больше не будет
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин
Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Заработные платы в России продолжат расти, дешевого труда в экономике не будет, необходимо повышать управленческие компетенции и производительность труда, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на форуме "Производительность 360".

"Сейчас постоянно идет речь о дефиците кадров... На самом деле это не дефицит кадров, это зачастую дефицит управленческих компетенций у менеджеров тех или иных компаний", - уверен он.

"Потому что осознание должно прийти - дешевого труда в нашей экономике не будет, зарплаты уже выросли, и зарплаты будут продолжать расти дальше", - заявил Орешкин.

По его словам, в такой ситуации "важно очень бережно относиться к тому ресурсу, который становится все дороже и дороже".

"Это означает, что повышение производительности труда является единственным способом сохранения маржинальности вашего бизнеса или предоставления качественных услуг в сфере услуг или в государственном секторе", - подчеркнул он.

"Это означает, что нужно и инвестиции на новой технологической основе внедрять, нужно проводить программы автоматизации, внедрять искусственный интеллект. Но если вы не умеете выстраивать базовые процессы, то у вас не будет никаких шансов достичь результата. Каждый менеджер должен понять это, и вопросы производительности труда должны быть первостепенными, потому что именно от этого во многом зависит конечный результат", - заявил Орешкин.

Как сообщалось, согласно представленному в сентябре обновленному макропрогнозу Минэкономразвития РФ, рост реальных заработных плат в РФ в 2024 году прогнозируется на уровне 9,2% (6,5% в апрельских оценках), в 2025 году - 7,0% (3,6%), в 2026 году - 5,7% (2,8%), в 2027 году - 4,1% (2,5%).

Минэкономразвития РФ Максим Орешкин
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