Москва не получала запроса Афин о реэкспорте российской военной техники в Армению

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - России не поступали обращения со стороны Греции о возможности реэкспорта военной техники российского производства в Армению, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

Ее попросили прокомментировать сообщения СМИ о планах Греции передать Армении комплексы С-300 российского производства.

"Хотели бы напомнить о необходимости неукоснительного соблюдения положений двусторонних межправительственных соглашений о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября. 1995 года и поставки продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года", - сказала она.

"Они недвусмысленно запрещают Греции реэскпорт поставленной нами военной техники без согласия России", - подчеркнула дипломат.