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Посол РФ заявил, что Россия привержена обязательствам по обеспечению безопасности Армении

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Россия по-прежнему привержена своим обязательствам по обеспечению безопасности Армении как в двустороннем формате, так и по линии ОДКБ, заявил в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия" посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

"Говоря о вопросах обеспечения безопасности Армении, придерживаемся позиции, что сопоставимых реальных альтернатив российско-армянскому союзническому взаимодействию, в том числе в рамках ОДКБ, нет. Россия по-прежнему привержена своим обязательствам по обеспечению безопасности Армении как в двустороннем формате, так и по линии ОДКБ", - сказал Копыркин изданию.

Он также отметил, что Москва рассчитывает также на деятельное подключение армянских партнеров к совместным усилиям по выработке системы равной и неделимой системы безопасности на Евразийском континенте, идея которой была выдвинута президентом России Владимиром Путиным 14 июня этого года на встрече с руководством МИД России и вновь озвучена в ходе недавнего саммита БРИКС в Казани.

Говоря о достижении взаимоприемлемых компромиссов между Ереваном и Баку, Копыркин отметил, что это "процесс непростой и требующий времени".

"Россия неизменно готова предоставить нашим армянским и азербайджанским партнерам помощь в урегулировании двусторонних отношений, следуя духу и букве комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов. Формы и объемы такого содействия выбирать самим переговаривающимся сторонам. В этой связи рады, что на площадке саммита БРИКС в Казани 24 октября состоялись продуктивные контакты на высшем уровне между Арменией и Азербайджаном, позволившие придать полезный импульс диалогу по вопросам нормализации отношений", - сказал посол.

РФ Армения Сергей Копыркин
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