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Ушаков сообщил, что Пашинян не приедет на саммит ОДКБ в Астане

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ в Астане 28 ноября, но в Москве рассчитывают, что рано или поздно Ереван возобновит свое сотрудничество с этой организацией, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Армения участвовать (в работе саммита - ИФ) не будет, но ее представители заранее сообщили, что ничего не имеют против принятия на саммите соответствующих согласованных документов", - сказал он журналистам.

"Мы не ставим под сомнение право армянских партнеров самостоятельно определять свой курс в отношении дальнейшей работы организации", - подчеркнул Ушаков.

При этом он отметил, что Ереван де-юре остается полноправным членом ОДКБ и сохраняет за собой все соответствующие права и обязанности.

"Двери для физического возврата Армении к работе ОДКБ открыты, и мы надеемся, что все-таки армянские представители рано или поздно возобновят свое сотрудничество в рамках этой организации", - добавил он.

ОДКБ Армения Никол Пашинян Юрий Ушаков
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