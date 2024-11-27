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В Москве рассматривают соглашение между Израилем и "Хезболлой" как позитивный сигнал

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Москве надеются, что соглашение между Израилем и "Хезболлой" станет шагом к долгосрочной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, и рассматривают его как позитивный сигнал.

В миреДоговоренность о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" вступила в силуЧитать подробнее

"Российская Федерация выражает надежду, что достигнутое соглашение будет строго соблюдаться и станет важным шагом к долгосрочной и устойчивой стабилизации взрывоопасной обстановки на Ближнем Востоке в целом, создаст необходимые предпосылки к всеобъемлющему политико-дипломатическому урегулированию имеющихся в регионе проблем, как это предусмотрено профильными резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном в среду на сайте внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади подчеркнули, что "российская сторона намерена в тесной координации со странами-единомышленниками и далее активно участвовать в соответствующих коллективных усилиях в интересах скорейшего достижения этой цели".

"В Москве рассматривают прекращение кровопролития в Ливане как позитивный сигнал о том, что пик вооруженной эскалации в регионе, возможно, пройден, и масштабного конфликта на этот раз удастся избежать", - отмечается в сообщении.

МИД РФ Ливан Израиль Хезболла
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