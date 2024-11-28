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Ингушетия, Дагестан и Приморье названы лидерами по частоте страховых случаев в ОСАГО

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Ингушетия, Дагестан и Приморский край оказались лидерами по показателю частоты страховых случаев по договорам ОСАГО за период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

Первое место по частоте страховых случаев в ОСАГО за этот период заняла Ингушетия с частотой 7,9%, второе - Дагестан, где частота страховых случаев составила 7,7%. Замыкает тройку лидеров Приморье с частотой страховых случаев в ОСАГО 6,1%.

В то же время показатель средней по стране частоты страховых случаев по ОСАГО за тот же период был на уровне 4,4%, привел данные для сравнения президент РСА Евгений Уфимцев.

Четвертую позицию по показателю по частоты страховых случаев среди регионов занимают Чеченская республика и республика Саха - по 5,9%. На пятой позиции - Хабаровский край с частотой страховых случаев 5,6%. Немногим меньше показатель в Новосибирской области - 5,5%. На седьмой строчке Татарстан и Москва с частотой страховых случаев 5,2%. На восьмом месте расположились еще 3 региона - Чувашия, Калининградская область и Карачаево-Черкесия - у всех по 5,1%.

На девятой строчке - Бурятия и Московская область с частотой страховых случаев по 5%.

Замыкают топ-10 рэнкинга РСА по частоте страховых случаев по ОСАГО четыре региона, где показатель частоты страховых событий в ОСАГО немного выше среднего по стране - 4,9%. В их числе Челябинская, Ярославская, Ульяновская области и Петербург.

Частота страховых случаев определяется как отношение числа урегулированных убытков к количеству заключенных договоров ОСАГО в регионе (в процентах).

Дагестан Евгений Уфимцев Ингушетия Приморье ОСАГО РСА
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