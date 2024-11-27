Страховщики предложили использовать б/у запчасти в авторемонте

Доля ремонта как страхового возмещения вреда по ОСАГО упала ниже 5%

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российский союз автостраховщиков предложил изменить системный подход к организации авторемонта с использованием бывших в употреблении запчастей, не влияющих на безопасность эксплуатации автомобиля. Об этом говорится в письме, направленном на имя премьера Михаила Мишустина (документ в распоряжении "Интерфакса") и в Госдуму.

"Из-за объективной невозможности проведения восстановительного ремонта (отсутствие запасных частей) существенно сократилось число страховых случаев, урегулирование которых осуществляется в натуральной форме. Согласно имеющимся в распоряжении РСА данным, доля ремонта как страхового возмещения вреда по ОСАГО упала ниже 5%", - говорится в письме.

Такая ситуация сложилась из-за санкций против транспортной отрасли, но ее можно переломить.

"По поручению правительства предложения страховщиков рассматриваются в настоящее время профильными ведомствами. В том числе МВД РФ, Минфином РФ, Минтрансом РФ, Минпромторгом РФ. С учетом высказанной ведомствами позиции может быть разработан соответствующий нормативный акт", - сообщил "Интерфаксу" источник на страховом рынке.

В письме РСА отмечает, что "санкционные ограничения привели к целому ряду негативных последствий – к уходу с российского рынка большого количества мировых производителей брендов автомобилей и запасных частей к ним, к нарушению логистических каналов и значительному увеличению (в 2-3 раза) сроков поставки новых импортных запчастей, к дефициту по значительному числу номенклатурных позиций новых импортных запчастей и увеличению их стоимости, к остановке или приостановке деятельности ряда автомобильных производств на территории РФ".

По данным РСА, "санкции затрагивают 6,5 млн грузовых автомобилей, 1 млн автобусов, более 60 млн легковых автомобилей физических лиц". Годовые суммарные затраты на техническое обслуживание и ремонт указанных транспортных средств, по оценкам РСА, "превышают 2 трлн рублей, из них 50% затрат приходится на запасные части". В рамках ОСАГО ежегодно предъявляется более 2,2 млн требований страховщикам о возмещении ущерба.

Проводимая в РФ работа по импортозамещению позволила избежать дефицита комплектующих для транспортных средств отечественного производства, однако риски дефицита комплектующих в отношении иномарок в настоящее время сохраняются, делается вывод в письме. Решение проблемы за счет "параллельного импорта" оказалось малоэффективным (сложная логистика и длительные сроки поставок).

По данным РСА, увеличение числа страховых случаев со сверхнормативными сроками восстановительного ремонта транспортных средств привело к значительной активизации недобросовестных участников рынка, претензии которых к страховщикам ОСАГО о просроченных сроках ремонтных работ "удовлетворяются в судебном порядке, что в конечном итоге приводит к вынужденному увеличению стоимости полиса ОСАГО".

Санкционные проблемы создают новые вызовы для всей автомобильной отрасли, что требует стратегического ответа, отмечается в письме РСА. Новые подходы были сформулированы в стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года. В частности, предполагается "проработать вопрос об организации восстановления из отработанных компонентов автомобилей, а также разработать нормативную документацию, устанавливающую требования к характеристикам восстановленных компонентов, условиям и технологиям их восстановления".

Поддержка ученых

В своих выводах РСА опирался на результаты анализа Научно-исследовательского института автомобильного транспорта (НИИАТ). Последний делает вывод о возможности использования б/у запчастей и необходимости учета международного опыта в данной сфере.

Положительный опыт по теме в зарубежных странах - КНР, Турции, ЮАР, ЕС и других. Повторное использование запчастей в авторемонте допускалось стандартами и практиками в СССР.

Исследователи также отмечают, что изменение подходов к авторемонту в ОСАГО с учетом б/у запасных частей "потребует снятия целого ряда правовых ограничений", закрепленных законодательными актами и нормативными актами".

Данные аналитиков говорят о значительном увеличении сроков поставок автозапчастей и их стоимости, о появлении "хронического дефицита или полном отсутствии по значительному числу номенклатурных позиций новых импортных запчастей", об увеличении числа отказов станций ТО в заключении договоров со страховщиками на проведение восстановительного ремонта "из-за объективной невозможности его проведения в установленные законом об ОСАГО сроки".

Также приводится вывод ученых об "объективном сокращении числа и доли страховых случаев, урегулирование которых осуществляется в натуральной форме". Они отмечают "увеличение судебных издержек страховщиков из-за значительной активизации автоюристов".

За и против

Изменение подходов к ограниченному использованию б/у деталей в авторемонте создаст условия для расширения доли выплат в ОСАГО в натуральной форме, виде ремонтов и устойчивые потоки для самих авторемонтников, полагают страховщики. Противники этой инициативы опасаются злоупотреблений, непрозрачности в организации восстановления и как результат - снижения безопасности на дорогах. Сторонники же предлагают признать тот факт, что в нестраховой сфере в авторемонтах б/у запчасти уже и так широко используются, поэтому надо эту практику ввести в законодательное русло и создать условия для ее контролируемого развития.

В целом проведенная РСА работа в большей степени касается всей транспортной отрасли, подчеркнул президент союза Евгений Уфимцев, комментируя тему "Интерфаксу".

"Нам представляется, что создание сферы использования при ремонте бывших в употреблении запасных частей позволит автовладельцам (а не только страховщикам) не тратить время на длительное ожидание новых запасных частей и получить услугу по ремонту "здесь и сейчас", - продолжил он . При этом Уфимцев отметил, что тема потребует обсуждения по целому комплексу очень специфических методологических и технических аспектов, связанных с правилами, стандартами и границами применения подходов к ремонту.

Вместе с тем появление возможности использования бывших в употреблении запасных частей "позволит увеличить долю ремонта в выплатах по ОСАГО в разы", прогнозирует Уфимцев.