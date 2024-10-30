ГТЛК за 9 месяцев снизила чистую прибыль по РСБУ почти в 28 раз при росте выручки в 2 раза

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в январе-сентябре 2024 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 27,5 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года, до 447,4 млн рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка при этом увеличилась в 2,3 раза до 104,2 млрд рублей. Себестоимость продаж выросла в 3,9 раза до 22,9 млрд рублей. В результате валовая прибыль и прибыль от продаж удвоились, составив 81,3 млрд рублей и 78,9 млрд рублей соответственно.

Вместе с тем, проценты к уплате выросли в 1,8 раза (с 38,2 млрд рублей до 69,2 млрд рублей), тогда как проценты к получению – лишь на 44% (до 19,8 млрд рублей).

Кроме того, на 18,8% сократились прочие доходы (с 27 млрд рублей до 21,9 млрд рублей), а прочие расходы выросли более чем вдвое (с 25,3 млрд рублей до 52,6 млрд рублей).

Это повлияло на снижение прибыли до налогообложения и чистой прибыли.

Основные финансовые показатели "ГТЛК" (в тыс. рублей):

9 месяцев 2024 г. 9 месяцев 2023 г. Динамика Выручка 104 236 351 45 965 740 + 2,3 раза Себестоимость продаж 22 941 315 5 858 056 + 3,9 раза Валовая прибыль 81 295 036 40 107 684 + 2 раза Прибыль от продаж 78 868 952 37 966 692 + 2 раза Прибыль до налогообложения 251 126 15 579 629 - 62 раза Чистая прибыль 447 388 12 283 197 - 27,5 раза

Кредиторская задолженность компании выросла с 73,519 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 86,124 млрд рублей на 30 сентября 2024 года, дебиторская – снизилась с 234,6 млрд рублей до 189,8 млрд рублей.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании – РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.