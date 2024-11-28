Пожар в Подольске локализован на площади 4,2 тыс. квадратных метров

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на производстве лакокрасочных и пиротехнических изделий в подмосковном Подольске, сообщает пресс-служба МЧС России в четверг.

Согласно сообщению, пожар локализован на площади 4200 кв. м.

Ранее в четверг сообщалось о пожаре в здании с лакокрасочной продукцией, расположенном в микрорайоне Подольска - Климовске. Огонь распространился на 4,2 тыс. кв. м, в здании частично обрушилась кровля. Группировка пожарных увеличена до 120 человек и 38 единиц техники, направлен пожарный поезд.