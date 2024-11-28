Склад с лакокрасочной продукцией горит в Уфе

Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м.

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС России тушат крупный пожар в Уфе, вспыхнувший на складе с лакокрасочной продукцией, сообщает региональное МЧС в четверг.

"По ул. Деревенская переправа горит здание производственно-складского назначения. Предварительно, внутри здания находится лакокрасочная продукция", - говорится в сообщении.

В настоящее время площадь пожара составляет 2 тыс. квадратных метров. Пожарные работают по повышенному рангу. К тушению привлечены 46 специалистов и 14 единиц техники.

По предварительным данным МЧС, пострадавших нет.

Это второй за сутки крупный пожар в РФ на складах с лакокрасочной продукцией. Ранее в четверг сообщалось, что пожар возник на складе с лакокрасочной продукцией в подмосковном Подольске. Площадь пожара составляла 4,2 тыс. кв. м.