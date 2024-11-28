Запуск аппарата "Луна-26" запланирован на сентябрь 2027 года

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Запуск орбитального аппарата "Луна-26" запланирован на сентябрь 2027 года, поставка летного образца научной аппаратуры ожидается в III квартале 2026 года.

Как уточнил генеральный директор Научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина (НПО им. Лавочкина, входит в "Роскосмос") Дмитрий Яременко в интервью изданию "Pro Космос", "запуск "Луны-26" запланирован на сентябрь 2027 года с резервной датой в октябре 2027 года".

По словам Яременко, сейчас проводятся автономные испытания бортовых приборов и систем экспериментальных изделий космического аппарата.

"Поставка летного образца комплекса научной аппаратуры запланирована на III квартал 2026 года", - сообщил Яременко.

22 ноября глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что орбитальный аппарат "Луна-26" будет лететь до спутника Земли измененной траектории. "Луна-26" должна быть запущена, и она будет добираться до Луны уже по другой схеме, используя орбиты сначала околоземную, потом окололунную. Она 22 дня будет добираться до Луны", - сказал Борисов.

7 ноября научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы РФ Лев Зелёный заявил в интервью "Интерфаксу", что срок эксплуатации орбитального аппарата "Луна-26" составит два-три года.

Ранее Борисов заявлял, что запуск миссии "Луна-26" запланирован на 2027 год, "Луны-27" - на 2028 год, а к 2030 году или позже планируется старт "Луны-28".