"Роскосмос" отложил начало пилотируемых полетов на Луну

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Реализация российской программы пилотируемых полетов космонавтов на Луну откладывается, заявил на Конгрессе молодых ученых советник гендиректора "Роскосмоса" Олег Горшков.

"Сдвигаются вправо сроки начала пилотируемых полетов на Луну из-за бюджетных ограничений по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса", - сказал он.

4 октября 2022 года глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщал, что к 2030 году Россия технологически будет готова к высадке космонавтов на Луну.

13 мая 2024 года первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что Россия в 2025 году начнет создание космического комплекса сверхтяжелого класса на космодроме Восточный. 14 апреля 2023 года Борисов сообщил, что разработка и создание космического комплекса сверхтяжелого класса может идти 8-9 лет.

Глава Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов заявлял в феврале 2021 года, что разработка сверхтяжелой ракеты "Енисей", которую создавали для лунной программы, приостановлена, проектировщики ожидают решения по изменению облика.

Ранее сообщалось, что Совет по космосу РАН рекомендовал отложить создание предназначенной для полетов к Луне ракеты-носителя сверхтяжелого класса на неопределенный срок.