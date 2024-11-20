Лунная ракета Starship стартовала в новый тестовый полет

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Создаваемый для пилотируемых полетов на Луну космический корабль Starship с ракетой-носителем Super Heavy в среду по московскому времени стартовал в очередной, шестой по счету, испытательный полет, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас во вторник в 17:00 по времени Восточного побережья США (в среду в 01:00 по Москве).

После одного витка вокруг Земли перспективный пилотируемый корабль Starship вслед за сходом с орбиты будет затоплен в Индийском океане к северо-западу от Австралии. Тем временем носитель Super Heavy совершит управляемое приводнение в Мексиканском заливе.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 м. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ранее ракета запускалась пять раз, но только три полета (в марте, июне и октябре этого года) увенчались успехом.