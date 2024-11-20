Поиск

Лунная ракета Starship стартовала в новый тестовый полет

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Создаваемый для пилотируемых полетов на Луну космический корабль Starship с ракетой-носителем Super Heavy в среду по московскому времени стартовал в очередной, шестой по счету, испытательный полет, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас во вторник в 17:00 по времени Восточного побережья США (в среду в 01:00 по Москве).

После одного витка вокруг Земли перспективный пилотируемый корабль Starship вслед за сходом с орбиты будет затоплен в Индийском океане к северо-западу от Австралии. Тем временем носитель Super Heavy совершит управляемое приводнение в Мексиканском заливе.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 м. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ранее ракета запускалась пять раз, но только три полета (в марте, июне и октябре этого года) увенчались успехом.

Space Launch System Starship NASA США Техас
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МКС уклонилась от космического мусора

Президент Сербии не сомневается в заявлениях Путина по ядерной доктрине РФ

Президент Сербии не сомневается в заявлениях Путина по ядерной доктрине РФ

Национальная разведка США начала проводить брифинги для Трампа

Национальная разведка США начала проводить брифинги для Трампа

В Испании намерены ежегодно легализовывать 300 тысяч мигрантов

В Испании намерены ежегодно легализовывать 300 тысяч мигрантов

В ООН сообщили о гибели более 200 детей в Ливане за последние два месяца

В ООН сообщили о гибели более 200 детей в Ливане за последние два месяца
Протесты в Абхазии - 2024

Парламент Абхазии принял отставку президента Бжании

Протесты в Абхазии - 2024

Парламент Абхазии проводит тайное голосование об отставке президента Бжании

Парламент Абхазии проводит тайное голосование об отставке президента Бжании

Госдеп заявил, что США ослабляют ограничения по оружию для Украины, чтобы расширить ее возможности по обороне

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });