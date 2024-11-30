Ближний Восток: ничто не закончилось – все еще впереди

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Соглашение о временном перемирии между Ливаном и Израилем продолжает вызывать интерес у политологов. Если в первые дни больше анализировали сам текст документа, то теперь рассматриваются более глубокие причины его появления и значения.

На эту тему наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует со старшим научным сотрудником Института США и Канады, специалистом по Ирану Николаем Бобкиным.

"Сладкий момент" в политике США?

Корр.: Стала "притчей во языцех" тема о беспрецедентном давлении уходящей администрации США на Израиль. Это желание напоследок "вскочить в вагон мира"?

Бобкин: Меньше двух месяцев остаётся до конца срока полномочий Байдена, и ему не хотелось бы, чтобы его запомнили, как президента, не сумевшего остановить войны Израиля в секторе Газа и Ливане, что вызывает широкую критику в США. Переговоры с палестинской вооруженной группировкой ХАМАС зашли в тупик, там авиаудары и обстрелы продолжаются. Палестинцы говорят, что потеряли надежду на то, что война когда-либо закончится. А вот в Ливане Байден наконец достиг перемирия. Эксперты уже назвали этот промежуточный успех "сладким моментом" его ближневосточной политики.

Это конечно совсем не то, чего добивались США, но, тем не менее, достигнутое перемирие можно считать ступенькой в подготовке к более масштабным соглашениям. Если оно сохранится, то десятки тысяч перемещенных гражданских лиц с обеих сторон вернутся в свои дома, будет восстановлена буферная зона у границ Израиля и, возможно, правительство Ливана попытается лишить "Хезболлу" контроля над этой частью страны.

Как в сказке: "изрядно потрепан, но не побежден"?

Корр.: А пока группировка жива и ждет "реконструкции"?

Бобкин: Да, о полном разгроме группировки "Хезболла" речи нет. Война, действительно, ослабила ее достаточно серьезно, но у "Хезболлы" по-прежнему есть тысячи бойцов в Ливане, сохранился значительный арсенал вооружений, к тому же она продолжает пользоваться лояльностью значительной части мусульман-шиитов Ливана, на политическую систему которого проиранская группировка традиционно имеет ключевое влияние. Что касается поддержки палестинцев, то руководители "Хезболлы" сохраняют свою помощь и обещают не отказываться от "этой миссии". Махмуд Комати, заместитель главы политического совета "Хезболлы", говорит не о поражении, а о необходимости "реконструкции" группировки для сохранения влияния в регионе.

Корр.: "Хезболла" в военном отношении сильно ослаблена. Но сохраняется ли ее политическое влияние в стране?

Бобкин: Возможно, другие партии страны воспользуются ситуацией, чтобы противостоять ей, однако убрать "Хезболлу" с политической арены Ливана у них вряд ли получится. То, что после 13 месяцев войны "Хезболла" согласилась на заключение соглашения о прекращении огня, можно считать паузой в боевых действиях, но это совсем не капитуляция. Не случайно израильские переселенцы из этих мест, в отличие от ливанских беженцев, не начали возвращаться в покинутые населённые пункты. Видимо, израильские власти пока не предоставили им гарантий безопасности.

И еще раз о возможностях ливанской армии

Корр.: Пограничные переходы освобождаются от израильских вооруженных сил и их заменяет ливанская армия. Но она малочисленная и слабо вооружена, и к тому же частично состоит из шиитского населения. Если укреплять другие части армии, то это может вызвать новое противостояние в стране среди других сил.

Бобкин: Согласно 60-дневному соглашению, ливанская армия должна перебросить войска на юг для обеспечения мира, поскольку силы "Хезболлы" и Израиля покидают этот район. После вступления в силу этого соглашения ливанская армия начала развертывание дополнительных сил к югу от реки Литани. Именно ливанская армия, которая частично финансируется США, призвана сыграть ключевую роль в обеспечении перемирия, хотя многие аналитики сомневаются, что она будет действовать решительно против "Хезболлы". Тем более, что избирательные атаки Израиля на "Хезболлу", скорее всего, останутся, это перемирие не означает конца войны.

"Хезболла" и ХАМАС – связка остается?

Корр.: "Хезболла" обещала бороться против Израиля, пока идет его борьба с ХАМАС. Теперь этот фронт ослаблен и предстоит новый тур борьбы с ХАМАС или начало новых переговоров с ХАМАС о мире. Но с кем в ХАМАС?

Бобкин: Не думаю, что прекращение огня в Ливане окажет серьёзное влияние на Газу. ХАМАС вряд ли внезапно откажется от заложников или от власти в Газе. Хотя руководство ХАМАС было уничтожено, оставшиеся лидеры группировки рассчитывают на соглашение с Израилем, которое позволило бы группировке завершить войну, сохранив свое влияние в Газе. На это указывает опубликованное ими после вступления в силу перемирия в Ливане заявление, в котором повторено требование к Израилю о полном уходе из Газы.

Газа, можно сказать, оказалась в подвешенном состоянии, поскольку израильские военные не стремятся закрепиться и управлять захваченными территориями. Сейчас ХАМАС управляет совет из пяти человек, членам которого пока удаётся сохранять единство и находить компромиссы.

Иран в борьбе Израиля в "Хезболлой" остался в стороне?

Корр.: Является ли это соглашение проигрышем Ирана, который так и не смог выступить открыто на стороне своего "подопечного", т. е. "Хезболлы"?

Бобкин: Тринадцать месяцев войны ослабили "Хезболлу", она нуждается в прекращении боевых действий, и пошла на это не без одобрения Ирана, руководство которого публично оценило прекращение огня как "прекращение агрессии" Израиля в Ливане. Другими словами, иранцы развернули значение перемирия в свою пользу.

Для них важно, что подобное развитие событий может дать не только время для "лечения" "Хезболлы", но и повлиять на иранские планы отомстить за октябрьский израильский удар по стране. Теперь у Тегерана появился удобный повод не отвечать. Сделка состоялась, потому что это было нужно и Ирану, и "Хезболле".

Иранский министр иностранных дел Арагчи заметил по этому поводу, что, если ливанское правительство и "Хезболла" довольны этим прекращением огня, то Тегеран будет его поддерживать. Ослабление напряжённости с Израилем, по его словам, будет зависеть от поведения Израиля.

Тем не менее пока планы Тегерана далеки от деэскалации. Военные должностные лица в Иране продолжают подчеркивать свою приверженность восстановлению возможностей "Хезболлы" и повторяют угрозы начать третью фазу операции по нанесению ударов по Израилю. Похоже на то, что КСИР Ирана готов приветствовать прекращение огня, но только как возможность возродить "Хезболлу".

А о Ливане пока говорить рано

Корр.: Израиль, "Хезболла", Иран… а Ливан ? "Хезболла" была активным игроком на политическом поле Ливана. Сейчас ее возможности ослабли? Как повлияет это соглашение на политическую структуру Ливана в целом?

Бобкин: Об этом, на мой взгляд, говорить пока рано, пара дней перемирия даже намека на ответ не дадут.