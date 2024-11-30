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В ЕС продлили рекомендацию авиакомпаниям избегать перелетов над Ираном и Ливаном

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Европейское агентство авиационной безопасности продлило до 31 января 2025 года рекомендацию авиакомпаниям избегать полетов через воздушное пространство Ирана и Ливана, сообщил в субботу телеканал BFMTV.

В агентстве пришли к выводу, что несмотря на прекращение огня между Израилем и ливанским движением "Хезболла", обстановка на Ближнем Востоке остается нестабильной, и авиакомпаниям необходимо тщательно за ней следить.

Говоря об Иране, специалисты агентства отметили, что сохраняется риски обмена ударами между этой страной и Израилем. При этом агентство подчеркивает, что израильские авиационные власти продемонстрировали способность управлять рисками в своем воздушном пространстве. Поэтому в случае с Израилем агентство ограничивается рекомендацией внимательно следить за развитием событий.

Авиакомпании ЕС не обязаны следовать рекомендациями агентства и в итоге самостоятельно определяют маршруты своих рейсов.

ЕС Ливан Иран
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