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"Роснефть" подала апелляцию на решение суда по иску "Транснефти" на 5 млрд рублей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Роснефть" подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, который 26 августа удовлетворил иск ПАО "Транснефть" на 4,8 млрд рублей.

Согласно данным судебной картотеки, жалоба поступила 26 сентября. Дата рассмотрения еще не назначена.

Как сообщалось, "Транснефть" в конце августа 2023 года подала иск к "Роснефти". В январе 2024 года суд принял решение рассматривать дело в закрытом режиме. "Роснефть" подала встречный иск на сумму 6,1 млрд рублей, однако он был выделен в отдельное производство, а его рассмотрение назначено на 15 октября 2024 года.

Это не первое крупное судебное разбирательство двух компаний. Так, в 2019 году обе компании участвовали в судебных прениях по поводу загрязнения нефтепровода "Дружба". В ноябре 2023 года Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по жалобе "Роснефти" на решение суда первой инстанции, который в конце 2022 года отказал ей в иске к "Транснефти" на 3,4 млрд рублей. Позднее было прекращено производство и по иску "Транснефти" на 2 млрд рублей. Оба дела рассматривались в закрытом режиме по ходатайству "Роснефти", обосновывающей это необходимостью защиты информации, которая могла нанести ущерб РФ.

Роснефть Транснефть
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