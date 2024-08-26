Суд удовлетворил иск "Транснефти" к "Роснефти" на 5 млрд рублей

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Транснефти" к "Роснефти" на 4,8 млрд рублей, следует из судебной картотеки.

Как сообщалось, заявление "Транснефти" поступило в суд 31 августа 2023 года. В январе 2024 года суд решил рассматривать дело в закрытом режиме.

"Роснефть" подавала встречный иск к трубопроводной монополии на 6,1 млрд руб. который впоследствии был выделен в отдельное производство. Заседание по нему назначено на 15 октября.

До этого в судах рассматривались обоюдные иски компаний из-за загрязнения на нефтепроводе "Дружба" в 2019 году. Однако в конце ноября 2023 года Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по жалобе "Роснефти", оспаривавшей решение суда первой инстанции, который в конце 2022 года отказал нефтяной компании в иске к "Транснефти" на 3,4 млрд рублей. Через неделю Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд рублей. Суд рассматривал оба дела в закрытом режиме. Соответствующее ходатайство по иску "Роснефти" подал ее представитель, обосновав свою позицию необходимостью обезопасить информацию, которая может нанести ущерб РФ.