Число отравившихся в соццентре в Алтайском крае достигло 21 человека

Задержан руководитель организации

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Острую кишечную инфекцию выявили еще у двух постояльцев и одного сотрудника социального центра в Алтайском крае, число пострадавших увеличилось до 21 человека, сообщили "Интерфаксу" в краевом Минздраве.

"В частной социальной организации Калманского района специалистами продолжается эпидемиологическое расследование. По результатам анализов выявлена острая кишечная инфекция без клинических проявлений еще у двух постояльцев и одного сотрудника. Все будут госпитализированы в г. Барнаул", - сообщили в Минздраве.

В организации проведена обработка и дезинфекция помещений. Постояльцы соццентра находятся под круглосуточным наблюдением медперсонала Калманской центральной районной больницы.

В больницу № 5 Барнаула госпитализированы 18 человек, отравившихся в центре, из них трое находятся в реанимации, 15 - в инфекционном отделении.

Следственное управление СКР по Алтайскому краю сообщило о задержании председателя правления соцорганизации.

"Сегодня следователем СК (...) задержан председатель правления региональной общественной организации, с ним проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Ранее ведомство возбудило по факту отравления уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Накануне в селе Калистратиха Калманского района в частном социальном центре обнаружили тело постояльца с признаками отравления. Еще несколько человек с симптомами отравления были госпитализированы, впоследствии двое из них скончались.