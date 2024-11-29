Число отравившихся в соццентре в Алтайском крае достигло 21 человека
Задержан руководитель организации
Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Острую кишечную инфекцию выявили еще у двух постояльцев и одного сотрудника социального центра в Алтайском крае, число пострадавших увеличилось до 21 человека, сообщили "Интерфаксу" в краевом Минздраве.
"В частной социальной организации Калманского района специалистами продолжается эпидемиологическое расследование. По результатам анализов выявлена острая кишечная инфекция без клинических проявлений еще у двух постояльцев и одного сотрудника. Все будут госпитализированы в г. Барнаул", - сообщили в Минздраве.
В организации проведена обработка и дезинфекция помещений. Постояльцы соццентра находятся под круглосуточным наблюдением медперсонала Калманской центральной районной больницы.
В больницу № 5 Барнаула госпитализированы 18 человек, отравившихся в центре, из них трое находятся в реанимации, 15 - в инфекционном отделении.
Следственное управление СКР по Алтайскому краю сообщило о задержании председателя правления соцорганизации.
"Сегодня следователем СК (...) задержан председатель правления региональной общественной организации, с ним проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство возбудило по факту отравления уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Накануне в селе Калистратиха Калманского района в частном социальном центре обнаружили тело постояльца с признаками отравления. Еще несколько человек с симптомами отравления были госпитализированы, впоследствии двое из них скончались.