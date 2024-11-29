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Песков обещает ответные удары по объектам Украины, если Киев применит дальнобойное оружие

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Практика ответных ударов по военным объектам Украины будет продолжена в случае использования Киевом дальнобойного иностранного вооружения, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В своем недавнем заявлении президент Путин предупредил, что решение разрешить такое использование этих американских и иных иностранного производства ракет является безответственным и эскалирующим напряженность шагом, и в случае использования этих ракет каждый раз будет даваться соответствующий ответ. Вот эти действия осуществлялись с нашей стороны в русле этого ответа, и эта практика, как разъяснил вчера президент России, будет продолжаться", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Дмитрий Песков Украина
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