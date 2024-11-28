Президент РФ пообещал не оставлять без ответа удары западным оружием по России

Варианты ответов будет определять Генштаб

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Россия всегда будет отвечать на удары западным оружием по российской территории, варианты этих ответов определит Генштаб, заявил журналистам президент Владимир Путин.

"Мы будем отвечать на такие акты агрессии в отношении РФ. Как и когда, каким оружием будет зависеть от тех объектов поражения, которые будет выбирать Генеральный штаб Министерства обороны", - сказал он.

"Для каждого объекта должен быть использован свой подходящий для этих целей инструмент, то или иное оружие. Наносить удар гиперзвуковой ракетой небольшой по объему бессмысленно. Это все равно, что из пушки палить по воробьям", - добавил он.

Путин подчеркнул, что по значительным целям будут применяться те средства, которые есть в распоряжении России. "Не исключаем использование "Орешника" по военным объектам и военной промышленности либо по центрам принятия решений в Киеве в том числе. Имеем в виду, что киевские власти сегодня продолжают попытки нанесения ударов по нашим жизненно важным объектам, в том числе в Петербурге и Москве", - сказал президент.