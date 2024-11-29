Кабмин продлил продэмбарго до конца 2026 г. и распространил его на Новую Зеландию

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило постановление, которым продлило продэмбарго до конца 2026 года.

Документ подписан 28 ноября 2024 года.

Этим же постановлением расширен перечень стран, попадающих под действие продовольственного эмбарго. Теперь, помимо США, ЕС, Канады, Великобритании, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна, в него добавлена Новая Зеландия.

К запрещенным к ввозу продуктам, как и прежде, относится мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты, молочная и другая продукция.

Постановление принято во исполнение указа президента от 18 сентября 2024 года, которым продэмбарго, действующее в РФ уже 10 лет, было продлено сразу на два года - на 2025 и 2026 годы.

Продовольственное эмбарго было установлено указом президента от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции в связи с присоединением Крыма. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина. В декабре 2020 года продэмбарго было распространено на Великобританию, вышедшую из ЕС.

В 2014 году запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года, а затем пролонгация стала ежегодной. Сначала под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С октября 2017 года было запрещено ввозить живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также субпродукты и жир животных, животное масло.

С 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ" (подписан 29 июля 2015 года) продукция из "санкционных" стран подлежит уничтожению.

Кроме того, введен порядок, в соответствии с которым транзит продукции из "санкционных" стран возможен только при использовании пломб ГЛОНАСС и учетных талонов у водителей.