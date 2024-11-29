Лавров раскритиковал гендиректора ЮНЕСКО за доклад о безопасности журналистов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Доклад гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по безопасности журналистов, проигнорировавший случаи гибели россиян в 2022-2023 годах, говорит о ее антироссийском настрое, считает глава МИД России Сергей Лавров. Он сказал об этом на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины и ее информационной составляющей.

"Скандал с недавним докладом секретариата ЮНЕСКО, посвященным журналистам, которые потеряли свои жизни в рамках профессиональной деятельности, всем хорошо известен. Ни единого упоминания о всем известных фактах гибели российских журналистов в этом докладе не содержится", - сказал министр.

"Поэтому госпожа Азуле, генеральный директор ЮНЕСКО, является прямой соучастницей информационной войны против Российской Федерации, а по большому счету, против правды", - добавил министр.

Доклад гендиректора ЮНЕСКО был представлен на сессии межправительственного совета Международной программы развития коммуникации (МПРК) 21-22 ноября. Документ вызвал критику России за отсутствие упоминания множества случаев гибели российских журналистов в 2022-2023 годах и не был утвержден на сессии.